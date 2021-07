POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige

Rostock (ots) - In den Abendstunden des 16. Juli 2021 rief ein Mann aus Rostock Toitenwinkel die Polizei an, der den Diebstahl seines Fahrrads aus seinem Keller vermeldete. Mit Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten am Tatort erinnerten sie sich daran, dass an dieser Anschrift eine männliche Person wohnt, die bereits einschlägig bei der Polizei bekannt ist. Sie suchten die Wohnung dieser 39-jährigen männlichen Person auf. Die Wohnungstür wurde jedoch von einem 42-jährigen Deutschen geöffnet, der ebenfalls schon mehrfach bei der Polizei in Erscheinung getreten ist. Nach Betreten der Wohnung stellten die Beamten zweifelsfrei den Rahmen des als gestohlen gemeldeten Fahrrads fest. Im Zuge der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Hehlerei aufgenommen.



Kurz nach 01.00 Uhr am 18. Juli 2020 rief eine Hinweisgeberin die Polizei an, um eine aktuelle Gaffitischmiererei am Thomas-Müntzer-Platz in Rostock bekannt zu geben. Zudem gab sie eine Personenbeschreibung an. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine männliche Person fest, auf die die Beschreibung passte. Der mitgeführte Rucksack des 29-jährigen Deutschen wurde durchsucht. Die Polizeibeamten fanden Sprühdosen, deren Farben die gleichen waren, die zuvor an der Hauswand am Thomas-Müntzer-Platz aufgetragen wurden. Die Polizei stellte neben den Farbdosen weiteres Beweismaterial sicher. Von Amts wegen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



In beiden Fällen übernimmt die Rostocker Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.



