POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Neubrandenburger Innenstadt

Neubrandenburg (ots) - Am 15.07.2021 gegen 08:45 Uhr lief eine 66-jährige Neubrandenburgerin entlang der Treptower Straße in Richtung Treptower Tor. Kurz vor dem Erreichen des Tores nahm sie einen Radfahrer wahr, der sich von hinten näherte. Um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen, trat sie einen Schritt nach rechts. In dem Moment, als sie sich zu dem Radfahrer umdrehen wollte, stieß dieser sie kraftvoll gegen die linke Schulter, wodurch sie zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Darüber hinaus versuchte der Tatverdächtige ihr den Beutel aus der Hand zu reißen, was jedoch nicht gelang. Hieraufhin entfernte sich der Radfahrer über die 3. Ringstraße in Richtung Wollweberstraße. Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 20- bis 30-jährigen, sonnengebräunten, 1,75m großen Mann mit schlanker Gestalt. Dieser trug schwarze, höhere Turnschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Das genutzte Fahrrad machte auf die Frau einen deutlich veralteten Eindruck, wobei jedoch die neu wirkende Bereifung auffiel.



Anwohner und Passanten, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



