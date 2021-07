POL-LWL: Mann wurde bei Fenstersturz schwer verletzt

Boizenburg (ots) - Bei einem Sturz aus dem Fenster seines Hauses ist in der Nacht zum Sonntag in Besitz ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge griff der 36-jährige Deutsche durch ein bereits geöffnetes Fenster, verlor das Gleichgewicht und stürzte aus dem ersten Stock des Einfamilienhauses. Die Ehefrau des Mannes hatte ihn kurze Zeit nach dem Sturz am Boden liegend entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern noch an. Jedoch liegen gegenwärtig keine Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden deuten, vor.



