POL-NB: Fake-Buchungsportale leichter erkennen

Neubrandenburg (ots) - Die Haupturlaubszeit ist in vollem Gange. Durch die unterschiedlichen Bestimmungen im Ausland und das neue Preisniveau bleiben so einige im Sommer 2021 im eigenen Bundesland oder zumindest in der Nähe - und buchen vorab online. Doch die Urlaubsfreude kann schnell getrübt werden, wenn die Ferienwohnung oder das Boot so wie dargestellt nicht existiert. Fake-Buchungsportale bescheren Kriminellen regelmäßig finanzielle Erfolge, sind für Sicherheitsbehörden nicht mal eben abschaltbar und vermiesen Buchenden die Freude über den langersehnten Urlaub.



Eine hundertprozentig Garantie, nicht auf einen Fake-Shop oder ein Fake-Portal hereinzufallen, gibt es nicht. Aber es gibt Anhaltspunkte, an denen sich die Nutzer von Online-Portalen orientieren sollten. Denn etwas mehr Zeit bei der Vorabrecherche investieren, kann vor Betrug bewahren:



- Handelsregistereintragung über www.registerportal.de prüfen

(Firmenname und HRB-Nummer suchen)



- Über www.archiv.org nachschauen, wie lange die Internetseite

bereits existiert



- Bewertungsportale nach dem Portal checken - Gibt es auch schön

ältere Einträge?



- Seriosität von Anbietern durch Abfrage bei der örtlichen

Touristeninformation abfragen



- Preisgefüge im Blick behalten im Vergleich zu anderen, ähnlichen

Anbietern



- Zahlungen nur auf deutsche Konten veranlassen mit deutscher IBAN

(DE) und die BIC überprüfen: Zu welcher Bank gehört sie?



- Kontonummer googlen und gucken, ob es dazu bereits Einträge gibt



- Achten Sie als Online-Bucher auf richtiges Deutsch in den

Angeboten, checken Sie das Impressum, Prüfen Sie die angegebene

Adresse und Telefonnummer



- Angegebene Geschäftsführer o.ä. von Portalen mit Hilfe von

Internetrecherche gegenchecken. In der Regel existieren von

"echten" Vorstands- bzw. Geschäftsleuten Bilder oder Hinweise zu

weiteren Projekten



Neben Fake-Buchungsportalen gibt es für Verbraucher auch immer wieder Probleme mit Fake-Onlineshops jeglicher Art. Was hier beachtet werden sollte, ist unter diesem Link zusammengefasst: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell