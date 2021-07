POL-SN: Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl - Polizei sucht couragierten Zeugen

Schwerin (ots) - Am vergangenen Samstag kam es gegen 19.40 Uhr im Edeka-Markt in der Wismarschen Straße zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen.



Nachdem einer der Täter den Kassenbereich mit dem Stehlgut passiert hatte, wurde er durch Zeugen festgehalten. Sein Begleiter schritt daraufhin ein und befreite den Tatverdächtigen, beide Männer flüchteten. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, wurde dann aber durch einen der beiden flüchtenden Personen mit Steinen beworfen.



Dieser Zeuge, bekleidet mit einem auffällig orangefarbenen T-Shirt, wird gebeten, sich bei der Schweriner Polizei unter 0385/5180-2224 zu melden.



Im Zuge der Nahbereichsfahndung und ersten Ermittlungen konnte die Polizei zwei tunesische Tatverdächtige, auf die die Täterbeschreibung der Zeugen passte, bekannt machen.



Gegen die 18- und 24-jährigen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.



