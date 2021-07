POL-SN: Kinder beschmeißen Fahrzeuge von Brücke - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Am vergangenen Freitag (16.07.21) bewarfen zwei Kinder von der Brücke Bosselmannstraße (Brücke über die Crivitzer-Chaussee) fahrende Pkw.



Hierzu wurden mit Sand und Steinen gefüllte Hundekotbeutel verwendet.



Die Polizei bittet mögliche geschädigte Fahrzeugführer und weitere Zeugen beim Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de anzurufen bzw. sich zu melden.



