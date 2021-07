POL-NB: Vermisster Schwimmer vor Zingst/ Darß

Barth/ VR (ots) - Seit gestern Abend 18.07.2021, 20.15 Uhr wird ein Schwimmer am Strand vor der Ortschaft Zingst/ Darß vermisst. Trotz starken Windes und damit verbundenem starken Wellengangs sprang ein Mann am Ende der Buhnen ins Wasser wie Zeugen beobachteten und ging sofort unter. Ersthelfer und Rettungsschwimmer begaben sich sofort in die Ostsee, um dem Mann zu helfen. Es kamen umgehend zwei Boote der Feuerwehr, zwei Boote DGzRS, eine Drohne und drei Hubschrauber zum Einsatz. Die Suche musste bei Einbruch der Dunkelheit erfolglos abgebrochen werden und wird heute fortgesetzt.



