POL-NB: Brand in einem Hochhaus in Stralsund-ein Mann leicht verletzt

Stralsund (ots) - Ein Zeuge meldete am 18.07.2021, 16.46 Uhr über Polizeinotruf, dass eine Wohnung in der 7. Etage eines Hochhauses in Stralsund, Rudolf-Virchow-Str. 22 brennt. Nach ersten Erkenntnissen brach auf einem Balkon ein Feuer aus, dass auf die angrenzende Wohnung übergriff. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein 31-jähriger Mann (syrischer Staatsbürger) versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung und kam in eine Klinik. Der Brand konnte schnell durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Da die 7. Etage des Hauses gegenwärtig nicht bewohnbar ist, organisierte die Wohnungsgesellschaft eine anderweitige Unterbringung. Der Schaden wird vorläufig auf 100.000 EUR geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache kommt der Kriminaldauerdienst Stralsund zum Einsatz. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell