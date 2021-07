POL-NB: Badetoter am Strand des Ostseebades Ahrenshoop

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Nachmittag des 18.07.2021 meldeten Zeugen um 15.30 Uhr eine leblose Person in der Ostsee vor Ahrenshoop. Der bewusstlose Mann konnte aus dem Wasser geborgen werden. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den 57-jährigen Stralsunder zu reanimieren. Nach ersten Erkenntnissen liegt keine Fremdeinwirkung vor. Der Kriminaldauerdienst Stralsund leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.



