POL-GÜ: Hitze gefährlich für Menschen und Tiere

Güstrow (ots) - Auf Grund eines aktuellen Sachverhaltes vom Freitag möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen, dass sich durch die hohen Temperaturen Fahrzeuginnenräume sehr schnell und dabei extrem aufheizen. Darin befindliche Kleinkinder oder Tiere können dabei gesundheitliche Schäden davontragen. Die Scheiben einen Spalt zu öffnen, reicht für eine Abkühlung nicht aus. Beim aktuellen Fall hatte ein Fahrzeughalter sein Fahrzeug über einen längeren Zeitraum direkt in der Sonne geparkt, obwohl sich zwei Hunde im PKW befanden. Bürger hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Der Fahrzeughalter konnte ermittelt werden.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



