POL-GÜ: Brand einer Strohpresse

Güstrow (ots) - Am 17.07.2021 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Sarmstorf. Dort war bei Strohpressarbeiten eine Presse in Brand geraten. Durch das Feuer wurden 200 Ballen Stroh vernichtet. Auch die Strohpresse brannte ab. Der entstandene Schaden beträgt etwa 60.000,-EUR.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell