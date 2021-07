POL-NB: Brand einer Ackerfläche sowie eines Feuerwehrfahrzeugs und eines Pkw bei 18519 Sundhagen

Grimmen (ots) - Am 17.07.2021 wurde gegen 16:44 Uhr über die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügens polizeibekannt, dass östlich der Ortslage Groß Miltzow eine Ackerfläche sowie mehrere Fahrzeuge brennen sollen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von der Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Es befanden sich bereits 8 Wehren der umliegenden Ortschaften mit 80 Kameraden im Einsatz. Bei der betroffenen Ackerfläche handelte es sich um einen abgeernteten Getreide-Acker, welcher ringsum von erntereifen Rapsfeldern umgeben war.

Den ersten Ermittlungen zur Folge gab es einen Brandausbruch bei der Ernte durch einen Defekt eines Mähdreschers, wodurch etwa 1 bis 2 Hektar Stoppelacker in Brand gerieten. Der Mähdrescher blieb durch den Einsatz eines mitgeführten Tankfahrzeugs nahezu unbeschädigt.

Ein 37-jähriger Kamerad einer ortsansässigen Feuerwehr konnte am Befahren des Stoppelackers mit seinem privaten Pkw durch einen Landwirt nicht gehindert werden, sodass der Acker auf einer Fläche von etwa 20 Hektar vermutlich durch den Katalysator erneut im Brand geriet. Ein im Einsatz befindliches Löschfahrzeug der FFW Brandshagen brannte aus bislang ungeklärter Ursache ebenso aus, wie der o.g. Pkw der Marke Alfa Romeo.

Leider verletzten sich zwei Kameraden der Feuerwehr Brandshagen bei dem Versuch, Ausrüstungsgegenstände vom in Brand geratenen Löschfahrzeug zu retten. Die 38-jährige Feuerwehrfrau kam zur weiteren medizinischen Behandlung einer schweren und ihr 43-jähriger Kamerad mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus nach Stralsund. Der entstandene Sachschaden wird auf 255.000,- EUR geschätzt. Alle Beteiligten hatten die deutsche Staatsbürgerschaft.

Unerfreulicherweise waren die Einsatzkräfte der Polizei insbesondere am Anfang damit beschäftigt, etwa 40 Fahrzeugführer vom erweiterten Brandort zu verweisen, um den nachrückenden Wehren ein unverzügliches Eintreffen am Ereignisort zu gewährleisten.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen im Verfahren der Herbeiführung einer Brandgefahr aufgenommen.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell