POL-HRO: Brand in einer Wohnung in Groß-Klein Mann mit schweren Brandverletzungen in Spezialklinik eingeliefert

Rostock (ots) - Durch einen Hausbewohner wurde am heutigen Samstag um 15:16 Uhr dem Brandschutz- und Rettungsamt Rostock ein Wohnungsbrand im F.-M.-Scharffenberg-Weg 8 in Rostock Groß-Klein gemeldet. Nach der Notöffnung der Wohnungstür wurde der 61-jährige Wohnungsinhaber mit schweren Brandverletzungen an Armen, Rücken und Kopf und einer Rauchgasintoxikation in der Küche liegend aufgefunden. Der Geschädigte wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in die CUK Rostock und von dort anschließend in das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck verbracht.

Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



