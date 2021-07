POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Parchim Gebäude durch Brand unbewohnbar

Parchim (ots) - Vermutlich durch angebranntes Essen auf dem Herd geriet am Abend des 17.07.2021 gegen 20:30 Uhr das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Parchimer Invalidenstraße in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Parchim übernahm die Löscharbeiten und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die über 70-jährigen Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Haus ist aufgrund des Brandes und der notwendigen Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundertausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



