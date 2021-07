POL-NB: 58-jährige Frau bei Unfall auf der B 105 schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 17.07.2021 gegen 19 Uhr kam es auf der Bundesstraße 105 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Dacia die B105 aus Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Stralsund. Auf Höhe Wiepkenhagen wollte die deutsche Fahrerin einen Traktor überholen. Als sich die Fahrerin mit ihrem PKW auf Höhe des Traktors befand, bog dieser nach links in Richtung Lüdershagen-Heide ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Traktor. In der weiteren Folge wurde der PKW durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin wurde mit schweren, jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die B105 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Bei dem Einsatz unterstützten 39 Kameraden der Feuerwehren aus Trinwillershagen, Hermannshof, Saal, Löbnitz und Saatel.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell