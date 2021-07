POL-NB: Badeunfall auf dem Haussee in Feldberg (LK MSE)

Neustrelitz (ots) - Bereits am Abend des 16.07.2021 geriet ein 60-jähriger Mann auf dem Haussee in Feldberg beim Schwimmen in eine Notlage. Er konnte durch herbeieilende Bootsführer aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden. Bis zum Eintreffen des Notarztes mit einem Rettungshubschrauber begannen die Ersthelfer mit der Reanimation. Der bewusstlose Mann wurde in das Klinikum Neubrandenburg gebracht, wo er leider verstarb. Nach ersten Erkenntnissen wird Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Pflichtgemäß leitete der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg ein Todesermittlungsverfahren ein.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell