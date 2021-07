LWSPA M-V: Vermisste Kanufahrer in der Wismarbucht

Wismar (ots) - Am 17.07.2021 wurde gegen 16:00 Uhr durch einen Hinweisgeber der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gemeldet, dass 2 Personen in einem Kanu im Bereich der Wismarbucht unterwegs sind und seit einiger Zeit vermisst werden. Das Kanu hatte sich von der Kanuwandergruppe im Bereich der Insel Walfisch entfernt.

An der anschließenden, umfangreichen Suche waren das Küstenstreifenboot "Hoben" und dessen Schlauchboot (Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar), das Seenotrettungsboot "Wolfgang Wiese" von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Station Timmendorf), mehrere Einsatzfahrzeuge des Polizeihauptrevieres Wismar zur landseitigen Absuche sowie der Polizeihubschrauber des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V eingesetzt.

Gegen 18:15 Uhr konnten die Personen und das Kanu auf der Insel Ahrendsberg im Breitling durch den Polizeihubschrauber festgestellt werden. Das Schlauchboot der Wasserschutzpolizei wurde herangeführt, konnte die beiden Personen wohlbehalten aufnehmen und an das Küstenstreifenboot "Hoben" übergeben. Das Seenotrettungsboot unterstützte bei den Maßnahmen. Um 19:30 Uhr wurden die Personen inklusive Kanu im Hafen Wismar an den Hinweisgeber übergeben.



