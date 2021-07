POL-HRO: Christopher Street Day in Rostock

Details anzeigen Vertreter(innen) von Landespolizei, Bundespolizei, Schwestern der Perpetuellen Indulgenz und CSD Rostock e.V. Vertreter(innen) von Landespolizei, Bundespolizei, Schwestern der Perpetuellen Indulgenz und CSD Rostock e.V.

Rostock (ots) - Heute zeigte sich die Hanse- und Universitätsstadt bunt und vielfältig. Von den Mittagsstunden bis in den frühen Abend hinein waren die Teilnehmenden des CSD auf dem Neuen Markt, in einem Aufzug durch die Innenstadt und auf einem Fest auf der Haedgehalbinsel unterwegs. Die eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten verzeichneten einen friedlichen Veranstaltungsverlauf. Insgesamt besuchten rund 2.900 Personen den CSD.



Inmitten auf der Haedgehalbinsel waren Vertreterinnen und Vertreter der Polizeilichen Prävention und die Gleichstellungsbeauftragte vom Polizeipräsidium Rostock zugegen, um unter anderem über das Thema Opferschutz zu informieren.



Für die Begleitung dieser Veranstaltung waren rund 60 Beamte der Landespolizei im Einsatz.



