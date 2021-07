POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 11 bei Penkun

Pasewalk (ots) - Am 16.07.2021 gegen 14:35 Uhr kam es auf der BAB 11 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 26-jährige Fahrer (polnische Nationalität) eines PKW Peugeot befuhr die BAB 11 aus Richtung Berlin kommend in Richtung Polnischer Grenze. Kurz vor der Anschlussstelle Penkun kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem PKW unter die Leitplanken. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen am Kopf zu. Er musste aber trotzdem mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Prenzlau gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500,-EUR.

Während der Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 11 in Fahrtrichtung Polen für ca. 0,5 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell