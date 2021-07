POL-HRO: Suche nach vermisstem Schwimmer

Rostock-Warnemünde (ots) -



Die Suche nach dem am 16.07.21 in den Nachmittagsstunden vermissten

Schwimmer wurde eingestellt.

In den Abendstunden meldete sich bei der Polizei eine Hinweisgeberin

und teilte mit, dass sie gegen 16:00 Uhr mit einem ca. 40jährigen

Schwimmer gesprochen hat, der seine Sachen gesucht und nicht mehr

gefunden hat.

Die von der Hinweisgeberin gegebene Personenbeschreibung stimmte mit

der Beschreibung des vermissten Schwimmers überein, auch die

Örtlichkeit passte.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Personen.



PHK Thomas Hühn

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



