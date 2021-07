POL-HWI: Geschwindigkeitskontrollen sowie Verkehrsstraftaten im Bereich Nordwestmecklenburg

Nordwestmecklenburg (ots) - Am gestrigen Tag (15. Juli 2021) sowie in der letzten Nacht stellten die Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wismar mehrere Geschwindigkeitsverstöße an verschiedenen Orten fest.



Unter anderem wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit im Bereich der Bundesstraße 104 zwischen Selmsdorf und Schönberg überprüft. Von 1342 gemessenen Fahrzeugen, waren 38 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Ein Kraftfahrzeugfahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da er bei erlaubten 70km/h 25km/h zu schnell fuhr.



Die Beamten des Polizeirevieres Grevesmühlen kontrollierten auf der Landesstraße 03 zwischen Rolosfhagen und Grevesmühlen die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 60km/h. Dort müssen neun Kraftfahrer mit einem Verwarngeld rechnen.



Auf der Abfahrt der A 14 in Richtung Osttangente/ Kritzow stellten die Polizeibeamten aus Wismar in der 70er Zone am Vormittag innerhalb von einer Stunde 13 Kraftfahrer fest, die zu schnell fuhren und leiteten für diese Verwarngeldverfahren ein.



Ein Bußgeld- und fünf Verwandgeldverfahren wurden am Abend auf der Landesstraße 012 Höhe Klein Woltersdorf eingeleitet.



Zusätzlich wurden während durchgeführter Verkehrskontrollen vier Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Diese Fahrzeugführer müssen mit einem Strafverfahren rechnen.



Drei Fahrzeugführer, zweimal Pkw-Fahrer und ein Fahrradfahrer sollen ersten Erkenntnissen zu Folge unter Alkoholeinfluss gefahren sein. Den höchsten Atemalkoholwert hatte dabei ein 54-jähriger Toyota Yarisfahrer mit 2,72 Promille, welcher auf Grund von Zeugenhinweisen durch die Polizei Gadebusch in Klein Rünz (Königsfeld) kontrolliert werden konnte.

Bei allen drei Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe von einem Arzt entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



