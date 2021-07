POL-HWI: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot in Warin

Warin (ots) - Heute Vormittag (16. Juli 2021) sowie am gestrigen Vormittag (15. Juli 2021) wurde in Warin das baustellenbedingte Durchfahrtsverbot der Bundesstraße 192 (Wismarscher Straße) durch Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Wismar kontrolliert.



Die Ortsdurchfahrt Warin (B 192) erhält eine Fahrbahndeckeninstandsetztung. Aufgrund dessen wurde eine Baustelle eingerichtet, die mit einem Durchfahrtsverbotschild beschildert ist. Das Schild Anlieger frei, welches zusätzlich in der Straße Am Mühlentor Ecke Burgstraße angebracht ist, soll den Anliegern und Einwohnern der Innenstadt von Warin ermöglichen sich dort bewegen zu können. Nicht jedoch ist die Durchfahrt Fahrzeugführern erlaubt, die sich die ausgeschilderte Umleitung sparen wollen.



Die Polizei Wismar kontrollierte dieses Durchfahrtsverbot und fertigte heute und gestern jeweils acht Verwarngelder, da sich unter anderem Pkw, Wohnmobile, Firmenfahrzeuge mit Anhängern nicht an die Beschilderung und somit an die Verkehrsvorschriften hielten.



Die Polizei Wismar wird weiterhin bis zum Ende der Baumaßnahmen Kontrollen in dem Bereich durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell