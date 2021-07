POL-LWL: Eigentümer der herrenlosen Bekleidung gefunden

Plate (ots) - Der Eigentümer der herrenloser Bekleidung am Störkanal, welche am Mittwochabend einen Einsatz der Polizei ausgelöst hatte (wir informierten), konnte festgestellt werden. Am Freitagmorgen hat sich ein 69-jähriger Mann bei der Polizei in Sternberg gemeldet und mitgeteilt, dass es sich bei der aufgefunden Bekleidung um seine und die seiner Enkeltochter handele. Diese wurde lediglich aufgrund eines Missverständnisses zwischen ihm und seiner Frau vor Ort vergessen. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei für die eigegangenen Hinweise und die Unterstützung bei der Suche nach dem Eigentümer.



