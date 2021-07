POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19

Details anzeigen VU BAB 19 Leizen-Wittstock VU BAB 19 Leizen-Wittstock

Am 15.07.2021 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem

ein LKW beschädigt wurde und der Fahrzeugführer aufgrund eines

medizinischen Notfall verstarb. Der 56-jährige Fahrer eines LKW fuhr

auf der BAB 19 in Richtung Berlin. Kurz hinter dem Rastplatz Eldetal

West verlor der Fahrer das Bewusstsein. In der Folge kam der LKW nach

links von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen die Schutzplanke und kam

zum Stehen. Ersthelfer bargen den Fahrzeugführer und begannen sofort

mit der Reanimation bis medizinische Hilfe eintraf. Der

Fahrzeugführer verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus Wittstock.

Die BAB 19 musste für mehrere Stunden zum Teil voll gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000,- Euro.



J. Schmidt

AVPR Dummerstorf

Außenstelle Linstow



