POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger aus Demmin

Demmin (ots) - Die Polizei in Demmin fahndet nach einem 15-jährigen Mädchen aus Demmin, das seit 11:00 Uhr des heutigen 15.07.2021 vermisst wird. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.



Eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten sind der Pressemitteilung unter folgendem Link zu entnehmen: https://bit.ly/3B0iK9r



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter 03998-254 224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell