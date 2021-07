POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger aus Demmin

Demmin (LK MSE) (ots) - Die 15-jährige Vermisste aus Demmin wurde nach Zeugenhinweis in Demmin aufgegriffen und in Obhut genommen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Medien für die Unterstüzung und bittet um Löschung der personenbezogenen Daten.



