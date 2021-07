POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B110 mit fünf Verletzten und Verkehrseinschränkungen

Usedom / Heringsdorf (ots) - Heute Mittag (15.07.2021, 13:30 Uhr) kam es auf der B110 zwischen der Stadt Usedom und der Zecheriner Brücke auf Höhe der Ortschaft Voßberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 18-jährige Fahrer eines Mercedes aus Richtung Usedom in Richtung Zecheriner Brücke und bemerkte die vor ihm verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge zu spät. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr er in den Gegenverkehr und stieß dabei jedoch mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Durch den Aufprall wurde die 64-jährige VW-Fahrerin leicht und ihre 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Des Weiteren erlitten der Mercedes-Fahrer und zwei weitere 18-jährige männliche Insassen leichte Verletzungen. Ein weiterer 18-Jähriger, der ebenfalls im Mercedes mitfuhr, blieb unverletzt.



Die junge schwer verletzte Frau wurde durch einen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald geflogen. Die anderen Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte ins nahegelegene Krankenhaus Anklam gebracht. Zur Unterstützung der Maßnahmen vor Ort waren auch 15 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom im Einsatz.



Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn musste für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kam.



