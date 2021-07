POL-ANK: Polizei stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Heringsdorf (ots) - Heute Mittag (15.07.2021, 12:30 Uhr) konnten auf der Insel Usedom zivile Einsatzkräfte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald einen Fahrraddieb auf frischer Tat stellen. Die Beamten sahen, wie der polizeibekannte 37-jährige polnische Mann an einem Strandaufgang auf der Europapromenade (nahe Seebad Ahlbeck, ca. 150 Meter vor deutsch-polnischer Grenze) ein E-Bike der Marke Cube (Wert: 2.200 Euro) stehlen wollte. Der 37-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Heringsdorf gebracht. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen und aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann am Nachmittag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wird sich nun wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.



Noch vor Ort konnte das Fahrrad an die Geschädigten, einem Ehepaar aus Thüringen, übergeben werden.



