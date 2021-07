POL-NB: Zeugen gesucht - Einbruch in Einfamilienhaus

Altentreptow (ots) - In der Zeit vom 13.07.2021, 09:30 Uhr bis 15.07.2021, 00:15 Uhr kam es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Altentreptow zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, während die Hausbewohner im Urlaub waren.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zum Einfamilienhaus, durchwühlten sämtliche Wohnräume nebst des Mobiliars und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Darüber hinaus war feststellbar, dass die durch die Hausbewohner halb heruntergelassenen Rolläden durch die Täter in Gänze geschlossen wurden. Der Schaden ist derzeit, aufgrund der noch unbekannten Stehlschadens, nicht bezifferbar.



Zur Spurensuche- und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.

Es werden Zeugen gesucht! Personen, die in Zusammenhang mit der Tat in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Altentreptow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zu vorgenommenen Veränderungen der Rolläden machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.



