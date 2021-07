POL-LWL: Herrenlose Bekleidung am Störkanal in Plate entdeckt

Details anzeigen aufgefundene Bekleidung aufgefundene Bekleidung

Plate (ots) - Der Fund von Bekleidung zweier Personen am Störkanal in Plate hat am Mittwochabend einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Zeuge hatte am frühen Mittwochabend im dortigen Uferbereich Männerbekleidung (Schuhe und Oberbekleidung) sowie Bekleidung, die der Farbe und Konfektionsgröße nach einem 7-10 Jahre alten Mädchen gehören könnten, gefunden. Die hinzugezogene Polizei suchte daraufhin sowohl den Uferbereich als auch den Kanal ab. Die Suchmaßnahmen erstreckten sich ebenfalls auf den angrenzenden Ort. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, der eine Spur in Richtung Ortsmitte verfolgte. Im Ergebnis der Suche haben sich jedoch keine Hinweise auf hilflose oder verunglückte Personen ergeben. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei derzeit ebenfalls nicht vor. Die Suchmaßnahmen wurden zunächst unterbrochen, werden jedoch umgehend fortgesetzt, sollten sich neue Anhaltspunkte ergeben. Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung der Fotos, auf denen die gefundene Bekleidung abgebildet ist, Informationen zu dessen Besitzern. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



