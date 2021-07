POL-HWI: Nötigung im Straßenverkehr

Metelsdorf (ots) - Am gestrigen frühen Abend (14. Juli 2021) fiel dem Videowagen des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Metelsdorf ein Opelfahrer mit Flensburger Ortskennung auf der Autobahn 20 auf, welcher andere Fahrzeugführer nötigte.



Der 24-jährige Opel Insignia-Fahrer fuhr ersten Erkenntnissen nach mehrfach dicht auf andere Fahrzeugführer auf. Der Videowagen konnte mehrere massive Abstandsunterschreitungen zwischen Bobitz und der Raststätte Fuchsberg feststellen und hielt den 24-Jährigen gegen 18:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz Kröpelin an, um seine Personalien aufzunehmen. Weiter wurde er über seine Fahrweise belehrt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell