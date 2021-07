POL-ANK: Polizeistationen Ducherow und Spantekow an neuer Adresse

Ducherow / Spantekow (ots) - Die Kontaktbeamtinnen und -beamten der beiden Polizeistationen in Ducherow und Spantekow sind ab sofort an neuen Adressen zu finden. Aufgrund von erheblichen Baumängeln am Standort Ducherow und Eigenbedarfs des Amtes Anklam-Land am Standort Spantekow wurden neue Räumlichkeiten für die beiden Polizeistationen gesucht und gefunden.



Die Polizeistation Ducherow befindet sich nun in der Karl-Marx-Straße 32 und ist weiterhin unter der Telefonnummer 039726 25120 zu erreichen. Für Anfragen, die die Bürgerinnen und Bürger persönlich und vor Ort an die Polizisten stellen wollen, steht eine feste Sprechzeit an jedem Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.



Die Polizeistation Spantekow ist ab sofort in der Burgstraße 3 zu finden und weiterhin unter der Telefonnummer 039727 26730 zu erreichen. Die feste Sprechzeit ist ebenfalls an jedem Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr. Da die Umstellung der telefonischen Erreichbarkeit erst in den nächsten Tagen abgeschlossen sein wird, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, telefonische Anfragen zunächst an das Polizeihauptrevier Anklam zu stellen. Ein Kontakt zu den Stationsbeamten wird dann hergestellt. Ab kommender Woche sollte die bekannte Telefonnummer der Polizeistation Spantekow freigeschaltet sein.



Außerhalb der Büro- und Sprechzeiten werden Anrufe an das Polizeihauptrevier Anklam (03971 251-2224) weitergeleitet, welches rund um die Uhr besetzt ist.



