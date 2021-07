POL-SN: Patient der Helios-Klinik Schwerin vermisst

Details anzeigen Vermisster Vermisster

Schwerin (ots) - Vermisst wird seit den Vormittagsstunden Herr Peter Krampe.

Herr Krampe ist selbstgefährdet und benötigt medizinische Versorgung.

Die vermisste Person ist 75 Jahre, 173cm, wiegt 77 kg, hat graue Haare und ist Brillenträger.

Bekleidet ist Herr Krampe mit einem hellen Achsel-Shirt und kurzer dunkler Hose.

Der Vermisstenfall wurde der Polizei gegen 13.30 Uhr gemeldet. Seitdem wird mit Streifenwagenbesatzungen, Kriminaldauerdienst, Diensthunden, Polizeihubschrauber und der Wasserschutzpolizei nach dem Vermissten gesucht.

Hinweise zum Aufenthalt bitte an die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224 oder per Notruf 110



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell