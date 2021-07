POL-ANK: Blitz schlägt in Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein

Ducherow / Anklam (ots) - Heute Mittag (14.07.2021, 12:30 Uhr) kam es in Ducherow (bei Anklam) zum Brand eines Einfamilienhauses. Nach ersten Informationen schlug ein Blitz in den Dachstuhl ein und entfachte das Feuer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen im Haus, die das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.



Zur Brandbekämpfung waren ca. 30 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ducherow und Anklam im Einsatz.



