POL-HWI: Fahrzeugführer mit 1,80 Promille verursachte Verkehrsunfall mit Sachschaden

Nordwestmecklenburg (ots) - Letzte Nacht (13. Juli 2021) gegen 23:45 Uhr wurde die Wismarer Polizei durch Zeugen auf einen Unfall in Stove aufmerksam gemacht, der Fahrer welcher alkoholisiert wirkte, sollte gegen einen Zaun und eine Laterne gefahren sein.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 32-jährige Opel-Fahrer aus Niendorf gekommen und in Richtung Stove unterwegs gewesen sein. Er soll im Niendorfer Weg in Stove die Lenkgewalt über seinen Pkw verloren haben, sodass er von der Fahrbahn abkam und rechtseitig einen Gartenzaun, ein Laterne und die Bankette beschädigte.



Ein Atemalkoholtest ergab nach Eintreffen der Polizei einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Opelfahrer im Krankenhaus entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 18 000 Euro geschätzt.



Die Polizei hatte im Bereich Nordwestmecklenburg in der Nacht zum 14. Juli weitere Feststellungen im Bereich der Beeinflussung von Kraftfahrern durch Alkohol und Drogen.



So konnte die Wismarer Polizei in der Rostocker Straße gegen 1 Uhr nachts, während einer Verkehrskontrolle, einen 36-jährigen alkoholisierten Fahrradfahrer feststellen, welcher einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille aufwies.



In Schlagsdorf kontrollierte die Gadebuscher Polizei gegen 1:20 Uhr einen roten Pkw Volvo. Da die Beamten beim 68-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch feststellten, wurde eine Atemalkoholtest durchgeführt mit einem Wert von 1,12 Promille.



Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Zwischen Herrnburg und Lüdersdorf stellten Polizeibeamte des Polizeirevieres Grevesmühlen gegen 1:40 Uhr während einer Verkehrskontrolle bei einem 19-jährigen Rollerfahrer den Konsum von Cannabisprodukten über einen Urin-Schnelltest fest. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln eingeleitet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



