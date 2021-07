POL-HRO: Kripo ermittelt Tatverdächtigen nach Raubstraftat in Dierkow

Rostock (ots) - Eine DNA-Spur brachte die Ermittler des Kriminalkommissariats Rostock letztlich auf einen 20-Jährigen, der neben anderen Straftaten nunmehr auch für eine Raubstraftat vom 16. April 2021 verdächtig ist.



Am 16. April 2021 war eine 38-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Dierkower Damm unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen und zur Herausgabe ihres Fahhrads aufgefordert wurde. Die Geschädigte wehrte sich dagegen stark. Daraufhin packte der Tatverdächtige die Frau an den Oberarmen, stieß sie vom Fahrrad und flüchtete mit dem Rad. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Rostock vom 16.04.201 und der Polizeiinspektion Rostock vom 19.04.201)



Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Es wurden kriminaltechnische Untersuchungen eingeleitet. Die am Tattag gesicherten DNA-Spuren konnten dem 20-jährigen Deutschen zugeordnet werden. Dieser Tatverdächtige ist der Polizei bereits wegen anderer Delikte hinlänglich bekannt. Bei Durchsuchungen fanden die Polizeibeamten mögliches Tatwerkzeug zu weiteren schweren Gewaltstraftaten. Nach Erlassen eines Haftbefehls durch das Amtgericht Rostock wurde der Tatverdächtige am gestrigen Tage in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem befindet sich der Tatverdächtige tagaktuell wegen anderer Straftaten in einem Prozess vor dem Landgericht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell