POL-HRO: Outdoorcamp 2021 - eine erlebnisreiche Ferienwoche mit der Polizei beginnt!

Rostock/Malchow (ots) -



Zum 26. Mal findet eines der traditionsreichsten Präventionsprojekte

der Landespolizei M-V statt. Für 65 Kinder und Jugendliche aus sozial

bedürftigen Familien der Altersgruppe 11 bis 13 Jahre beginnt heute

das einwöchige Outdoorcamp auf dem Gelände der Landesschule für

Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow.

Da die Corona-Pandemie für die Kinder und Jugendlichen erhebliche

Beeinträchtigungen in der Freizeitgestaltung mit sich brachte, hat

die Polizei in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern eine

erlebnisreiche Ferienwoche unter Pandemiebedingungen vorbereitet.

Die Polizisten haben das Camp nicht nur organisiert - sie werden in

der gesamten Zeit auch als Betreuer vor Ort sein. So soll den Kindern

ein positiveres als das in dieser Altersgruppe oftmals vorherrschende

Bild der Polizei vermittelt werden.

Die Unterbringung der Kinder erfolgt in zwei Camps in Einzelzelten.

Das übliche Programm des Outdoorcamps wurde deutlich überarbeitet und

angepasst, sodass unter anderem der Besuch einer Sommerrodelbahn,

eine Dämmerungswanderung im Wolfspark, der Besuch eines

Ritterturniers und ein Outdoor-Kino organisiert werden konnte. Zudem

Lernen die Kinder, wie im Unglücksfall ein Notruf richtig abgesetzt

werden soll und es wird einen Erste-Hilfe-Kurs geben. Den Abschluss

bildet der Polizeiaktionstag am 20. Juli 2021, zu dem interessierte

Medienvertreter herzlich eingeladen werden. Eine Anmeldung über die

Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock ist erforderlich.





