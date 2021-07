POL-HRO: Medieneinladung zur Banneraktion ´BREMS DICH! - Schule hat begonnen´ am 19. Juli 2021

Rostock (ots) - Am 19. Juli 2021 werden im Stadtgebiet von Rostock wiederholt die neongelben Spannbänder mit der Aufschrift "BREMS DICH! - Schule hat begonnen" vor Schulen, Polizeigebäuden, Autohäusern oder bei der Rostocker Straßenbahn AG aufgehängt, wo ein rühriger Schülerverkehr zu verzeichnen ist. Bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern sollen die motorisierten Fahrzeugführer und andere Verkehrsteilnehmer insbesondere auf die noch unerfahrenen ABC-Schützen aufmerksam gemacht werden. Sie sollen zu einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Fahrweise motiviert werden, so dass alle Kinder sicher und unbeschadet in der Schule ankommen.



Für das Jahr 2020 verzeichnete die Polizeiinspektion Rostock insgesamt 52 Kinder, die an Verkehrsunfällen in Rostock beteiligt waren. Von diesen 52 Kindern wurden insgesamt 35 Kinder verletzt.



Die Spannbänder sind ein Teil des bundesweiten Programms der Deutschen Verkehrswacht e. V.. Insgesamt werden 21 Banner in Zusammenarbeit von Vertretern der Polizeiinspektion Rostock und der Verkehrswacht Rostock e.V. angebunden. Sie werden vier Wochen im Stadtbild zu sehen sein.



Für Fotos und weitere Fragen zur polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder werden Sie herzlich eingeladen:



Wann: 19. Juli 2021, 10.30 Uhr



Wo: Polizeirevier Rostock Dierkow

Theodor-Heuss-Straße 40

18146 Rostock



Eine weitere Medieneinladung zur offiziellen Schulauftaktveranstaltung, inklusive der Themen Schulwegsicherung und Geschwindigkeit im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", am 2. August 2021 in Rostock folgt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell