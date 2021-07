POL-GÜ: Verkehrseinschränkungen aufgrund Brand eines Gerstenfeldes bei Repnitz

Gnoien (ots) - Am 13.07.2021 kam es gegen 16:00 Uhr auf einem Gerstenfeld bei Repnitz, nahe der B110 und der A20, zu einem Brand. Ein Traktorfahrer, welcher gerade das Feld bewirtschaftete, bemerkte hinter sich auf einmal eine starke Rauchentwicklung.



Polizei und Feuerwehr verlegten umgehend zum Einsatzort. Große Teile des Feldes zwischen den Ortschaften Repnitz und Kowalz brannten zu diesem Zeitpunkt bereits. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bürger der umliegenden Ortschaften aufgefordert in ihren Häusern zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen. Des Weiteren musste die B110 an der Anschlussstelle Tessin in Richtung Gnoien zeitweise gesperrt werden, da es zu Sichtbehinderungen auf der Fahrbahn kam. Die Feuerwehr war mit neun Wehren vor Ort. Auch der Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.



Um 17:20 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen sind ca. 50 Hektar Ackerfläche abgebrannt. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.



Da die Ursache des Brandes noch unklar ist, wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Der zuständige Brandursachenermittler wurde informiert.



