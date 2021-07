POL-HST: Brand von Heuballen in Schmedshagen

Stralsund (ots) - Am heutigen Dienstag (13.07.2021) gegen 04:15 Uhr ging bei der Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Hinweis zu einer Rauchentwicklung in Schmedshagen ein.



Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines Agrarbetriebes insgesamt rund 30 Heuballen nach gegenwärtigem Kenntnisstand durch Selbstentzündung in Brand gerieten. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, da die Freiwilligen Feuerwehren Prohn, Groß Mohrdorf, Klausdorf, Preetz und Altenpleen im Rahmen der mehrstündigen Löscharbeiten die Heuballen auseinanderziehen mussten, um sie zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.



