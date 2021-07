POL-HRO: Ermittlergruppe für ´kalte Fälle´: CCU Rostock zu Gast beim ZDF

Rostock (ots) -



Mord verjährt nicht - aus diesem Grund ist im Polizeipräsidium

Rostock bereits vor einiger Zeit eine sogenannte Cold Case Unit

eingerichtet worden. Eine Ermittlergruppe aus derzeit sechs

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter der Leitung von EKHK Olaf

Kopischke untersucht ausschließlich Fälle, die mitunter mehr als zwei

Jahrzehnte alt sind und trotz aller Anstrengungen nie gelöst werden

konnten. Neue kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten,

Veränderungen in der Aussagebereitschaft von Zeugen oder Mitwissern

sowie neue wissenschaftliche und polizeitaktische Erkenntnisse können

auch über Jahre später zum Erfolg und somit zur Aufklärung führen.

"Das kontinuierliche Arbeiten an einem speziellen Fall mit

personellen Ressourcen, wie sie bei der CCU bestehen, ist

herausragend und mit den Bedingungen im polizeilichen Alltag nicht zu

vergleichen", erklärt Polizeipräsident Peter Mainka.



Der erste Fall, der seitens der CCU Rostock bearbeitet wird, ist der

Mord an dem damals 14-jährigen Martin Drewes im Jahr 1997. Der

Schüler wurde im November 1997 in seinem Wohnort Boizenburg als

vermisst gemeldet. Knapp zwei Wochen später wurde der Leichnam des

Jungen in einem Waldstück, ca.10 Kilometer entfernt, gefunden. Nach

umfangreichen Ermittlungen in den vergangenen zwei Jahren wird der

Fall nun im ZDF-Format "Aktenzeichen...XY" gezeigt. CCU-Leiter EKHK

Olaf Kopischke wird in der Sendung zu Gast sein und über die

bisherigen Erkenntnisse berichten.



Die Ermittler erhoffen sich durch die ausführliche Darstellung

weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeitgleich erfolgt eine

bundesweite Fahndung mit Hilfe von Plakaten durch das

Bundeskriminalamt (BKA).

Termin der Ausstrahlung ist Mittwoch, 14. Juli 2021, 20.15 Uhr.



