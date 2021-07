POL-SN: Widerstand gegen Polizeibeamte

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend kam es in zwei Fällen zu Widerstandshandlungen gegen die Polizei.



Ein 25-jähriger Deutscher zeigte in Lankow einer Streifenbesatzung ohne Grund den Mittelfinger. Bei der anschließenden Personalienüberprüfung leistete der polizeibekannte Mann Widerstand und beleidigte die Beamten aufs Übelste.



Wenige Stunden später beobachtete eine Streifenbesatzung den Sturz eines Radfahrers. Der Mann kam nicht mehr auf die Beine, saß am Südufer des Pfaffenteichs vor seinem Rad und schien augenscheinlich stark betrunken.



Bei den sich anschließenden Prüfhandlungen griff der 60-jährige Deutsche die Beamten an und beleidigte sie. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 2,27 Promille, der betrunkene Radfahrer kam in Gewahrsam.



Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.



