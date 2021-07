POL-HWI: Schwer verletzter Motorradfahrer auf Landesstraße 01

Wohlenberg (ots) - Bereits am vergangenen Sonntag (11. Juli 2021) gegen 13:15 Uhr ereignete sich zwischen Wohlenberg und Oberhof ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und einem Krad, bei dem sich der Kradfahrer schwer verletzte.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 66-jährige Opel-Fahrerin die Landesstraße von Wohlenberg kommend und wollte in die Straße Neue Reihe in Oberhof nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es an der rechten Fahrzeugseite des Pkw zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Motorradfahrer welcher aus Oberhof auf der Landesstraße in Richtung Wohlenberg unterwegs war.

Der Motorradfahrer soll neben die Fahrbahn und das Motorrad (Moto Guzzi) auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen sein.



Der 60-Jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen.



Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch ansässige Abschleppunternehmen geborgen.



Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße für circa 3 Stunden voll gesperrt. Zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Klütz. Neben der Polizei Grevesmühlen war auch die DEKRA als Unfallsachverständige zur Unfallaufnahme vor Ort.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



