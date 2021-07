LWSPA M-V: Seenotrettungseinsatz nach vermeintlichem Badeunfall

Wismar (ots) - Am 12.07.2021 gegen 19:00 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wismar die Meldung über einen herrenlosen Badering im Strandbereich zwischen Travemünde und Steinbeck (Höhe Barendorf). Ein Badeunfall konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb ein seeseitiger Suchverband gebildet wurde. Dieser bestand aus dem Seenotrettungskreuzer SK 41 von der Station Grömitz und drei Seenotrettungsboote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), dem Zollboot PRIWALL sowie dem Schlauchboot MV 4 der WSPI Wismar. Die seeseitige Führung übernahm als On-Scene-Coordinator (OSC) der EGV Bonn der Bundesmarine. Das Gebiet rund um den Fundort des Baderings wurde see- und landseitig weiträumig abgesucht. Landseitig kamen die freiwillige Feuerwehr und Kräfte aus dem Polizeirevier Grevesmühlen zum Einsatz. Gegen 21:30 Uhr wurde der SAR-Einsatz durch den OSC in Absprache mit dem MRCC Bremen abgebrochen, da es keine weiteren Anhaltspunkte über eine vermisste Person gab.



Bearbeiter: PK Böttcher (WSPI Wismar)



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar

Telefon: 03841/25530

Fax: 038414/2553 226

E-Mail: wspi-wismar@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell