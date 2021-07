POL-LWL: Zwei Verletzte bei Geburtstagsfeiern

Tempzin (ots) - Mehrere Gäste zweier Geburtstagsfeiern waren am frühen Samstagmorgen in Langen Jarchow aneinandergeraten. In diesem Zusammenhang soll unter anderem ein Partygast mit einer Bierflasche geschlagen worden sein. Der Betreffende erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und kam ins Krankenhaus. Ein weiterer Gast stürzte ohne Fremdeinwirkung und erlitt eine Armverletzung. Beim Eintreffen der Polizei wurden ca. 30 Personen festgestellt, deren Stimmung aufgebracht war. Die Polizei beruhigte die Situation und ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.



