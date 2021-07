POL-HRO: Taxifahrer geschlagen und bedroht

Rostock (ots) - In den Abendstunden des 9. Juli 2021 soll ein 49-jähriger Rostocker Taxifahrer von einem seiner Fahrgäste geschlagen und bedroht worden sein. Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen später feststellen.



20.15 Uhr holte der Taxifahrer den 44-jährigen Mann und seine weibliche Begleitung im Alter von 53 Jahren in Warnemünde ab. Die beiden Fahrgäste beabsichtigten, sich über einen kurzen Zwischstopp zu einem Club in Rostock Schmarl bringen zu lassen. Während der Fahrt kam es zu einem weiteren Haltewunsch. Der Taxifahrer prüfte die Wegstrecke. Der männliche Fahrgast schlug dem Taxifahrer vor, eine schnellere Strecke über die Busspur zu nehmen, was der Taxifahrer ablehnte. Nach anfänglich verbalen Auseinandersetzungen, insbesondere zu der Fahrtstrecke, bat der Fahrer seine Gäste auszusteigen. Daraufhin soll der 44-Jährige Fahrgast ihn von hinten angegriffen haben, indem er den Arm des Fahrers über die Lehne des Beifahrersitz gedreht und ihm sodann ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Fahrgäste hinterließen einen Geldschein und stiegen aus. Beim Aussteigen soll der Mann den Taxifahrer zudem mit seinem Leben bedroht haben.



Der Taxifahrer wurde durch eine Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen und dessen Begleitung aufgrund der Personenbeschreibungen in dem Schmarler Club ausfindig machen.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Alle am Sachverhalt beteiligten Personen sind deutscher Nationalität.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell