POL-HWI: E-Bikes im Wert von über 11 000 Euro gestohlen

Grevesmühlen (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter insgesamt vier E-Bikes von sogenannten Fahrradträger zweier Pkws, welche auf dem Parkplatz einer Urlaubsherberge in Grevesmühlen abgestellt waren.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die E-Bikes der Marken KTM (2x), Univega und Victoria in der Nacht vom Samstag, 10. Juli, 21:00 Uhr auf den Sonntag, 11. Juli 2021, 08:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Hotel in der Klützer Straße gestohlen.

Die unbekannten Täter müssen die Fahrräder von den Fahrradträgern, welche sich am Pkw befanden, abgebaut haben, indem sie die angebrachten Fahrradschlösser sowie die Sicherung der Fahrradträger beschädigten.

Weiter fanden die eingesetzten Polizeibeamte aus Grevesmühlen zwei eingeschlagene Scheiben bei dem einen Pkw vor. Aus dem Pkw wurde ersten Erkenntnissen zu Folge nichts entwendet.



Der Gesamtschaden der vier gestohlenen E-Bikes sowie der zerbrochenen Scheiben des Pkw wird auf über 11 000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



