POL-LWL: Auto brannte aus

Plau am See (ots) - In Plau ist am frühen Samstagmorgen ein PKW durch ein Feuer zerstört worden. Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete gegen 02:00 Uhr auf einem Privatgrundstück, als der Eigentümer des Fahrzeuges plötzlich ein Knallgeräusch und daraufhin das brennende Auto bemerkte. Bei den anschließenden Löscharbeiten gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Metallkäfig zu verhindern, in dem Gasflaschen gelagert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Brandstiftung kann nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort und ermittelt jetzt in diesem Fall.



