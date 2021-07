POL-HRO: Polizei stoppt wiederholt betrunkene E-Scooter-Fahrer in Rostock

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 10.07.2021 zum 11.07.2021 stellten Beamte des

Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Dummerstorf in Rostock zwei

alkoholisierte Fahrer gemieteter E-Scooter fest.

Gegen 23:20 Uhr befuhr eine 22-jährige deutsche Frau die Parkstraße

in Richtung Zentrum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erfolgte eine

Überprüfung der Fahrtauglichkeit mittels eines

Atemalkoholmessgerätes. Durch dieses wurde ein Wert von 0,82 Promille

festgestellt. Eine weitere, jedoch gerichtsverwertbare Messung ergab

schließlich einen vorwerfbaren Wert von 0,61 Promille. Gegen die Frau

wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am 11.07.2021 gegen 01:00 Uhr stellten die Beamten einen 37-jährigen

deutschen Mann, ebenfalls mit einem gemieteten E-Scooter unterwegs,

in der Ernst-Heydemann-Str. fest. Hier wurde mittels

Atemalkoholmessgerät ein Wert von 1,21 Promille festgestellt,

woraufhin die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Gegen den Mann wird

nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang wird explizit darauf hingewiesen, dass die

Benutzung eines E-Scooters und das Fahren unter Rauschmitteleinfluss

ebenfalls den Vorschriften des Straßenverkehrs unterliegen.



M. Stetzka

AVPR Dummerstorf



