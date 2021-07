LWSPA M-V: Verdacht der Trunkenheit auf dem Ziegelaußensee

Schwerin (ots) - Am heutigen Tag gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Beamten der Wasserschutzpolizei Schwerin nach einem Bürgerhinweis auf dem Ziegelaußensee ein Sportboot. Auf Nachfrage gab der verantwortliche Sportbootführer an, Alkohol getrunken zu haben. Er stimmte einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle zu. Diese ergab einen Wert von 1,77 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr wurde eingeleitet und alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen veranlasst.



Steffen Rexin, POK Schichtdienstleiter Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin



